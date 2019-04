Inca un rosu pentru Tamas: ramane in arest la domiciliu! Detalii incredibile din sala de judecata: au concediat translatorul :)

Tamas e oprit in continuare de la antrenamente.

Azi a inceput oficial procesul sau. Tamas a fost dus in fata instantei si a cerut sa fie pus in libertate, dar judecatoarea nici n-a vrut sa auda. Fundasul de 35 de ani are un nou termen marti.

Avocatii lui Tamas trebuie sa gaseasca si un translator nou. L-au dat afara pe cel angajat pana acum. Reprezentantii fotbalistului roman l-au propus translator pe jurnalistul Beno David, aflat in sala de judecata, insa judecatoarea l-a respins pe motiv ca nu e autorizat pentru asta.

"Se exagereaza in acest dosar si vrem sa avansam. Dosarul are multe gauri", a spus avocatul Eitan Stoler in fata instantei, scrie Gazeta Sporturilor.

Tamas a fost prins conducand sub influenta bauturilor alcoolice si cu o viteza de 205 kilometri la ora dupa o petrecere data de seful lui Hapoel Tel Aviv pe 25 aprilie.