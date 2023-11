'Iniesta' din fotbalul feminin a vorbit despre Leo Messi după ce a câștigat Balonul de Aur 

Leo Messi (36 ani) a câștigat cel de-al optulea Balon de Aur din carieră, în timp ce la fotbal feminin trofeul a fost adjudecat tot de o jucătoare de la FC Barcelona, Aitana Bonmati (25 ani). În ultimele două sezoane, Alexia Putellas a reușit să cucerească trofeul care i-a revenit în acest an Aitanei.

Tânăra jucătoare a fost desemnată „cea mai bună fotbalistă” a sezonului trecut, după prestații extrem de bune, care i-au adus cuvinte de laudă chiar și din partea lui Pep Guardiola. Antrenorul care a scris istorie cu Barcelona a asemănat-o pe Aitana Bonmati, care a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal feminin alături de Spania, cu Andres Iniesta.

Ce a spus Aitana Bonmati după ce a câștigat Balonul de Aur la feminin

După ce a participat la prima sa gală importantă din fotbal, Aitana a oferit un interviu publicației sport.es în care a vorbit despre trofeul câștigat, dar și despre interacțiunea cu Leo Messi, unul dintre idolii săi.

„Te afli acolo cu crema fotbalului și te simți chiar și puțin pe dinafară. Să câștig acest premiu împreună cu Leo Messi pentru mine a fost ceva unic. Da, l-am felicitat pentru primul său Balon de Aur și a început să râdă. Este foarte prietenos, am vorbit chiar și înainte de gală, după ce am ieșit de pe scenă, pentru că era în spatele meu și a fost foarte bine. Eu am ieșit cu Gundogan care, apropo, e foarte de treabă.

Laporta simte foarte mult culorile, clubul. Ne apreciază mult, pe jucătorii și jucătoarele casei, față de noi simte mai multă afecțiune. Mi-a spus că se simte extrem de mândru de mine”, a declarat Aitana Bonmati.