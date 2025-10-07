KS Wieczysta Cracovia l-a ofertat pe Dan Petrescu

După rușinosul 2-7 contra lui Hacken, în Conference League, Dan Petrescu a hotărât să își încheie al patrulea mandat de la CFR Cluj și a anunțat că va lua o pauză de la antrenorat, mai ales că ar avea anumite probleme de sănătate.



La mai puțin de două luni distanță, presa poloneză anunță că Dan Petrescu a fost ofertat să preia clubul KS Wieczysta Cracovia, care evoluează în eșalonul secund și luptă pentru promovare în acest sezon.



Wieczysta Cracovia tocmai s-a despărțit de antrenorul Przemyslaw Cecherz și a demarat căutările pentru un înlocuitor. Wojciech Kwiecień, principalul finanțator al clubului, l-a trecut pe Dan Petrescu în fruntea listei, însă nu a primit un răspuns favorabil.

Petrescu ar fi dispus să revină din iarnă



Petrescu a transmis clubului polonez că ar fi de acord să preia clubul abia din iarnă, iar Wieczysta Cracovia s-a văzut nevoită să apeleze la un alt tehnician, anunță Gazeta Krakowska.



Ocupanta locului secund în liga a doua poloneză ar urma să fie condusă de Gino Lettieri (58 de ani), un antrenor născut în Elveția, care are și cetățenie italiană și care a mai lucrat în Polonia la Korona Kielce.



Dan Petrescu nu este străin de fotbalul polonez. În sezonul 2005/2006 a lucrat la Wisla Cracovia, iar ulterior a plecat la Unirea Urziceni, unde a scris istorie, devenind campion al României.

