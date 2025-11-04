Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

Dan Petrescu (57 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj în luna august și a anunțat că nu vrea să mai antreneze în acest sezon.

Dan Petrescu KS Wieczysta Cracovia Polonia
Recent, Dan Petrescu a dezvăluit că a primit o mulțime de oferte din străinătate după demisia de la CFR Cluj, însă le-a refuzat pe toate. Tehnicianul a invocat nevoia de o pauză pentru a-și rezolva problemele de sănătate.

KS Wieczysta Cracovia încearcă din nou să îl aducă pe Dan Petrescu

Una dintre ofertele primite luna trecută de fostul antrenor al lui CFR a fost de la KS Wieczysta Cracovia, formație din liga secundă poloneză, însă Dan Petrescu a refuzat-o, după cum a scris în octombrie Gazeta Krakowska.

Divizionara secundă din Polonia s-a reorientat și l-a numit la momentul respectiv pe Gino Lettieri. Italianul a rezistat însă doar trei meciuri pe bancă, iar după două eșecuri și o remiză a fost demis la începutul acestei săptămâni.

Gruparea din Cracovia trebuie să numească acum un alt antrenor, iar pe listă a revenit Dan Petrescu. Chiar dacă au fost refuzați luna trecută, polonezii sunt dispuși să încerce din nou și au luat legătura cu reprezentanții tehnicianului român, anunță Przegląd Sportowy.

Având în vedere răspunsul categoric dat de Dan Petrescu luna trecută, este de așteptat ca polonezii să fie din nou refuzați. Pe lista lui Wieczysta mai sunt însă doi tehnicieni importanți fără angajament în prezent: Czesław Michniewicz (55 de ani), fost selecționer al Poloniei și campion în Ekstraklasa cu Zaglebie Lubin și Legia Varșovia, dar și Robert Kolendowicz (45 de ani), care s-a despărțit în septembrie de Pogon Szczecin.

KS Wieczysta Cracovia caută un antrenor cu experiență, având în vedere că obiectivul din acest sezon este promovarea în prima ligă din Polonia. După primele 15 etape, echipa ocupă locul 6, cu 23 de puncte, la 15 lungimi sub liderul Wisla Cracovia.

Primele două clasate de la finalul sezonului vor promova direct, iar locurile 3-6 vor participa la baraj.

Dan Petrescu: "Nici dacă îmi dau 10 milioane de euro nu plec nicăieri. Vedem la vară"

  • Dan Petrescu nu este străin de fotbalul polonez. În sezonul 2005/2006 a lucrat la Wisla Cracovia, iar ulterior a plecat la Unirea Urziceni, unde a scris istorie, devenind campion al României.

"Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți.

Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical! Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă", a spus Dan Petrescu, pentru GSP, în octombrie.

