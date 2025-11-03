OFICIAL Refuzați de Dan Petrescu, au numit alt antrenor și l-au demis după doar 3 meciuri!

Refuzați de Dan Petrescu, au numit alt antrenor și l-au demis după doar 3 meciuri! Fotbal extern
Dan Petrescu (57 de ani) a primit mai multe oferte după ce a demisionat de la CFR Cluj, însă antrenorul a anunțat că vrea să ia o pauză mai lungă înaintea unei noi experiențe.

Dan PetrescuGino LettieriKS Wieczysta CracoviaPolonia
Petrescu a demisionat de la CFR Cluj după rușinosul 2-7 contra lui Hacken, în preliminariile Conference League. Ulterior, antrenorul a anunțat că a refuzat nu mai puțin de 5 oferte de la cluburi din străinătate, invocând probleme de sănătate și dorința de a lua o pauză până în vară.

Echipa poloneză care l-a ofertat pe Dan Petrescu și-a dat afară antrenorul după 3 etape

Una dintre ofertele primite de Dan Petrescu a fost din Polonia, liga secundă. KS Wieczysta Cracovia a primit însă un răspuns negativ din partea tehnicianului român, chiar dacă proiectul se anunța unul interesant, iar promovarea era principalul obiectiv, după cum a scris luna trecută Gazeta Krakowska.

Refuzați de Dan Petrescu, oficialii clubului din Cracovia l-au instalat la data de 10 octombrie pe italianul Gino Lettieri (58 de ani), care a rezistat doar trei meciuri pe bancă. Luni, formația din eșalonul secund al Poloniei a anunțat plecarea antrenorului după două eșecuri și o remiză.

KS Wieczysta Cracovia se află pe locul 6 după 15 etape, cu 23 de puncte. Primele două clasate de la finalul sezonului vor promova direct, iar locurile 3-6 vor participa la baraj.

Dan Petrescu: "Nici dacă îmi dau 10 milioane de euro nu plec nicăieri. Vedem la vară"

  • Dan Petrescu nu este străin de fotbalul polonez. În sezonul 2005/2006 a lucrat la Wisla Cracovia, iar ulterior a plecat la Unirea Urziceni, unde a scris istorie, devenind campion al României.

"Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți.

Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical! Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă", a spus Dan Petrescu, pentru GSP, în octombrie.

