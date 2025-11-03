Petrescu a demisionat de la CFR Cluj după rușinosul 2-7 contra lui Hacken, în preliminariile Conference League. Ulterior, antrenorul a anunțat că a refuzat nu mai puțin de 5 oferte de la cluburi din străinătate, invocând probleme de sănătate și dorința de a lua o pauză până în vară.

Echipa poloneză care l-a ofertat pe Dan Petrescu și-a dat afară antrenorul după 3 etape



Una dintre ofertele primite de Dan Petrescu a fost din Polonia, liga secundă. KS Wieczysta Cracovia a primit însă un răspuns negativ din partea tehnicianului român, chiar dacă proiectul se anunța unul interesant, iar promovarea era principalul obiectiv, după cum a scris luna trecută Gazeta Krakowska.



Refuzați de Dan Petrescu, oficialii clubului din Cracovia l-au instalat la data de 10 octombrie pe italianul Gino Lettieri (58 de ani), care a rezistat doar trei meciuri pe bancă. Luni, formația din eșalonul secund al Poloniei a anunțat plecarea antrenorului după două eșecuri și o remiză.

