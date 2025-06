Echipa pregătită de Cristi Chivu a înregistrat un egal (1-1 vs. Monterrey) și două rezultate pozitive în faza grupelor de la Mondialul Cluburilor (2-1 vs. Urawa și 2-0 vs. River Plate).



În optimile de finală ale turneului organizat în Statele Unite ale Americii, Inter va da peste Fluminense marți, de la 22:00, ora României. Partida va fi în direct pe VOYO.

Ce spun bookmakerii despre șansele lui Inter să câștige Mondialul Cluburilor: ”Chiar în spatele marilor nume!”



Potrivit TuttoMercatoWeb, Inter are cota 15 să câștige turneul din SUA, ceea ce înseamnă o șansă de aproximativ 6 la sută pentru elevii lui Cristi Chivu de a se impune la Mondialul Cluburilor.



Italienii au sugerat că Inter e chiar în spatele marilor echipe la câștigarea turneului. FC Bayern Munchen și Manchester City sunt favorite, potrivit tot bookmakerilor citați de sursa anterior menționată.



”În ciuda dezamăgirii recente din finala Ligii Campionilor, a cutremurului de pe bancă odată cu schimbarea antrenorului și a dificultăților întâmpinate în primul meci al turneului, Inter rămâne una dintre principalele candidate la victoria finală.



În medie, găsim cota pentru ca Inter să câștige Cupa Mondială a Cluburilor 2025 la 15.00 pe listele caselor de pariuri, chiar în spatele marilor nume ale fotbalului european”, a scris TMW.