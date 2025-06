În ultimele nouă etape ale sezonului, Ilie Stan nu a reușit să producă ”minunea”, astfel că Buzăul a retrogradat de pe ultimul loc, iar viitorul echipei este incert.



În această perioadă, ”Iliesta” așteaptă o propunere pentru un nou proiect din partea celor de la Gloria Buzău, dar poartă, în paralel, și discuții cu echipe din România și din străinătate.



Ilie Stan: ”Am avut discuții”



„Eu vreau să intru din nou la treabă, să găsesc echipă. Eu mai am contract până pe 30 cu Buzăul, între timp am mai discutat cu unul, cu altul, dar nimic concret.



Am avut discuții, dar nimic concret. O să plec din nou în străinătate dacă nu pot să am continuitate aici, în România. D-asta am și venit la Buzău, speram să intru în circuitul din România.



Au fost și de aici, din țară, și de afară. Afară te caută impresarii, dar nimic concret. Am stat și agățat pentru că nu știam ce se întâmplă cu Buzăul, n-am vrut să renunț, m-am gândit că poate o să continuăm în Liga 2 și facem un proiect frumos acolo, cu alt obiectiv, pe 2-3 ani de zile, cu jucători tineri... dar n-a anunțat nimeni nimic”, a spus Ilie Stan, în exclusivitate pentru Sport.ro.



UTA Arad, Al-Seeb, FCM Târgoviște, Gloria Buzău, Victoria Brănești, CS Mioveni, FCSB, Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Brașov, Zakho FC, Farul, Al-Shamal, ASA Târgu Mureș, Foolad FC, Al-Seeb, Kazma SC, Al-Taraji și Al-Hamriyah sunt cluburile pe care le-a pregătit Ilie Stan din postura de antrenor principal.