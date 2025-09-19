În Macedonia de Nord, Shkendija a învins-o cu 1-0 pe FCSB, iar la București, pe Arena Națională, gruparea roș-albastră a cedat cu 1-2 și a coborât, așadar, în tururile preliminare UEFA Europa League.



În cele din urmă, FCSB a ajuns în faza principală a competiției Europa League, unde va debuta joia viitoare împotriva lui Go Ahead Eagles în Olanda, pe ”De Adelaarshorst” din Deventer.



Parcursul lui Shkendija, la aproape o lună de când a eliminat-o pe FCSB din Champions League



După ce a eliminat-o pe FCSB, Shkendija a pierdut ”dubla” cu Qarabag categoric. În Macedonia, azerii au câștigat cu 1-0, iar în deplasare, Shkendija a fost umilită cu 1-5.



Coborâtă în play-off-ul Europa League, Shkendija a picat cu Ludogorets și nu a rezistat în fața bulgarilor, după ce a câștigat prima manșă cu 2-1. La Razgrad, fosta echipă a lui Cosmin Moți a câștigat cu 4-1.



Dacă în cupele europene nu a stat prea bine Shkendija după ”dubla” cu FCSB, în campionat macedonenii nu au înregistrat niciun eșec până în clpia de față. Echipa are trei victorii și două remize după cinci meciuri desfășurate și se situează pe locul patru cu 11 puncte.

Pentru Shkendija urmează meciul cu Tikves din etapa #7 duminică, 21 septembrie, de la ora 16:30.

