Ce s-a ales de Adnan Golubovic după ce a plecat de la Dinamo

Adnan Golubovic, fost titular în poarta lui Dinamo București timp de două sezoane, nu traversează cea mai bună perioadă a carierei după transferul din vara trecută.

Slovenul a semnat pe 21 iulie 2025 cu FC Ballkani, însă aventura din Kosovo nu a decurs conform așteptărilor.

Golubovic a bifat doar câteva apariții în Cupă și în preliminariile UEFA Conference League, unde Ballkani a trecut de Floriana, scor general 5-3, însă a fost eliminată clar de Shamrock Rovers, 1-4 la general, retur în care portarul sloven a încasat patru goluri.

În total, acesta a adunat trei meciuri în Europa și trei în Cupa Kosovo, unde a primit șase goluri și a reușit un singur meci fără gol încasat.

Nici măcar un minut bifat în campionat!

Situația este și mai complicată în campionat. Golubovic nu a prins niciun minut în Superliga din Kosovo, fiind rezervă în toate cele 27 de etape disputate până acum.

Titular incontestabil este Artan Iljazi, care a bifat 26 de meciuri, cu 26 de goluri primite și nouă partide fără gol încasat.

Lipsa meciurilor și prestațiile modeste din puținele apariții s-au reflectat și în valoarea de piață. 

Dacă în toamna lui 2024, pe vremea când evolua la Dinamo, era cotat la 700.000 de euro, acum Golubovic a ajuns la aproximativ 400.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

În ciuda situației portarului, FC Ballkani are un sezon solid și ocupă locul #2, cu 48 de puncte, la doar 3 în spatele liderului Drita. 

Pentru Ballkani urmează duelul cu Gjilani, programat duminică, de la ora 16:00, în cadrul etapei #28 din Superliga din Kosovo.

Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Leonard Doroftei împlinește 56 de ani. Ce face în prezent legendarul pugilist, campion mondial la profesioniști, dar și la amatori
Leonard Doroftei împlinește 56 de ani. Ce face în prezent legendarul pugilist, campion mondial la profesioniști, dar și la amatori
Rinat Ahmetov le-a spus ucrainenilor ce a găsit în România, după omagiul adus lui Mircea Lucescu: "Atât de fermecătoare!"
Rinat Ahmetov le-a spus ucrainenilor ce a găsit în România, după omagiul adus lui Mircea Lucescu: "Atât de fermecătoare!"
Liverpool poate rămâne fără Virgil van Dijk! Legenda ”cormoranilor” vorbește despre plecare
Liverpool poate rămâne fără Virgil van Dijk! Legenda ”cormoranilor” vorbește despre plecare
ULTIMELE STIRI
Mesajul de adio al lui Răzvan Lucescu pentru Mircea Lucescu
Mesajul de adio al lui Răzvan Lucescu pentru Mircea Lucescu
România, obiectiv ratat și încă o coborâre! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după ultimele meciuri europene
România, obiectiv ratat și încă o coborâre! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după ultimele meciuri europene
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"
Real, ce gafă! Renunță gratis la fotbalist, după ce a refuzat multe milioane
Real, ce gafă! Renunță gratis la fotbalist, după ce a refuzat multe milioane
West Ham - Wolves, de la 22:00 pe VOYO! Duel crucial pentru salvarea de la retrogradare
West Ham - Wolves, de la 22:00 pe VOYO! Duel crucial pentru salvarea de la retrogradare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs după scandalul din Barcelona – Atletico Madrid

FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs după scandalul din Barcelona – Atletico Madrid

Răzvan Lucescu, marcat de gestul ultrașilor lui Dinamo: "Te vom iubi mereu!"

Răzvan Lucescu, marcat de gestul ultrașilor lui Dinamo: "Te vom iubi mereu!"

Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională

Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională

Mircea Lucescu a fost înmormântat. Cimitirul Bellu, „împodobit” cu zeci de coroane

Mircea Lucescu a fost înmormântat. Cimitirul Bellu, „împodobit” cu zeci de coroane

Veste mare pentru Universitatea Craiova! Anunțul făcut de Lia Olguța Vasilescu

Veste mare pentru Universitatea Craiova! Anunțul făcut de Lia Olguța Vasilescu

Căpitanul lui Șahtior, dărâmat la minutul de reculegere! Cum a fost surprins Mykola Matvienko, liderul debutat de Mircea Lucescu

Căpitanul lui Șahtior, dărâmat la minutul de reculegere! Cum a fost surprins Mykola Matvienko, liderul debutat de Mircea Lucescu



Recomandarile redactiei
România, obiectiv ratat și încă o coborâre! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după ultimele meciuri europene
România, obiectiv ratat și încă o coborâre! Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după ultimele meciuri europene
Mircea Lucescu a fost înmormântat. Cimitirul Bellu, „împodobit” cu zeci de coroane
Mircea Lucescu a fost înmormântat. Cimitirul Bellu, „împodobit” cu zeci de coroane
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"
Real, ce gafă! Renunță gratis la fotbalist, după ce a refuzat multe milioane
Real, ce gafă! Renunță gratis la fotbalist, după ce a refuzat multe milioane
Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani
Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani
Alte subiecte de interes
Scandal la Dinamo înaintea meciului cu CFR Cluj! Fotbalistul dat afară din vestiar de Zeljko Kopic
Scandal la Dinamo înaintea meciului cu CFR Cluj! Fotbalistul dat afară din vestiar de Zeljko Kopic
Dureri de cap cu portarii pentru Zeljko Kopic! Ce se întâmplă cu goalkeeper-ii lui Dinamo
Dureri de cap cu portarii pentru Zeljko Kopic! Ce se întâmplă cu goalkeeper-ii lui Dinamo
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
Kosovarii cer intervenția UEFA: "Românii ne provoacă serios și ne insultă țara!"
Kosovarii cer intervenția UEFA: "Românii ne provoacă serios și ne insultă țara!"
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

