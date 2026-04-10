Ce s-a ales de Adnan Golubovic după ce a plecat de la Dinamo

Slovenul a semnat pe 21 iulie 2025 cu FC Ballkani, însă aventura din Kosovo nu a decurs conform așteptărilor.

Golubovic a bifat doar câteva apariții în Cupă și în preliminariile UEFA Conference League, unde Ballkani a trecut de Floriana, scor general 5-3, însă a fost eliminată clar de Shamrock Rovers, 1-4 la general, retur în care portarul sloven a încasat patru goluri.

În total, acesta a adunat trei meciuri în Europa și trei în Cupa Kosovo, unde a primit șase goluri și a reușit un singur meci fără gol încasat.

Nici măcar un minut bifat în campionat!

Situația este și mai complicată în campionat. Golubovic nu a prins niciun minut în Superliga din Kosovo, fiind rezervă în toate cele 27 de etape disputate până acum.