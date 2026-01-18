Eintracht Frankfurt ocupă locul 7 în Bundesliga şi a înregistrat o singură victorie în ultimele unsprezece meciuri disputate în toate competiţiile. Conform comunicatului publicat de club, conducerea grupării a decis să se despartă, de comun acord, de tehnicianul Dino Toppmoller, care antrenează echipa din vara lui 2023. Decizia a fost luată şi prin prisma problemelor din defensivă, „Vulturii” primind 39 de goluri în acest sezon al Bundesligii. „Din cauza scăderii recente a performanţei, avem nevoie de un nou început”, a comentat directorul sportiv al echipei, Markus Kroesche.

Dino Toppmöller l-a înlocuit la Eintracht pe Oliver Glasner, în 2023. „Vulturii” au terminat pe locul trei în Bundesliga sezonul trecut. Antrenorii echipei de tineret ai clubului, Dennis Schmitt şi Alexander Meier, vor ocupa funcţia de manageri interimari.

news.ro

