Ce LOVITURA pentru Paris Saint-Germain! Di Maria a primit o pedeapsa URIASA dupa ce si-a scuipat adversarul

Argentinianul l-a scuipat pe Alvaro Gonzalez la meciul dintre PSG si Olympique Marseille, care s-a jucat pe 13 septembrie pe Parc de Princes. Pedeapsa pe care acesta o putea lua era de 6 etape, atacantul insa fiind penalizat cu 4 etape, revenind abia pe 8 noiembrie pe teren la meciul contra celor de la Rennes.

Invitat sa vorbeasca la o emisiune de radio, Di Maria a reactionat cu privire la suspendare.

"Abia m-am intors de la intalnirea cu oamenii de la Liga, este o suspendare severa deoarece este lunga. Din moment ce nu vom juca in timpul saptamanii, poate chiar foarte lunga. Ce am facut a fost o greseala, o reactie necontrolata, insa pe partea cealalta au fost niste cuvinte care nu mi-au placut", a spus Di Maria pentru Radio Continental.

Liga Franceza va urma sa analizeze si acuzatiile lui Neymar cu privire la rasism. Comisia se va intalni pe 30 septembrie pentru a judeca cazul.

AHORA | Ángel Di María: "La sanción es dura y difícil, como no vamos a jugar entre semana se hace aún más larga. Lo que hice lo hice por una reacción y porque del otro lado hubo unas palabras que no me gustaron" en #ClossContinental AM590 FM104.3