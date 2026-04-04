Alanyaspor a obținut doar un punct în deplasarea de la Gaziantep, în etapa a 28-a din prima ligă a Turciei. Tehnicianul formației la care evoluează internaționalul român a analizat prestația echipei, punctând că adversarii au fost superiori la nivel de joc, chiar dacă ocaziile mari au aparținut echipei sale.

Frustrarea lui Joao Pereira după meciul de la Gaziantep

Antrenorul oaspeților a subliniat lipsa de eficiență a jucătorilor său, dar s-a arătat încrezător că echipa sa va arăta mai bine în viitor.

„Astăzi, de fapt, nu am jucat un fotbal bun. A fost un meci greu. În general, echipa din Gaziantep a jucat mai bine decât noi. Sincer să fiu, au fost mai buni decât noi, dar noi am avut ocaziile mai clare. Astăzi am luat un punct, dar nu suntem mulțumiți de acest rezultat. Am fi putut fi mai buni. Am fi putut câștiga meciul, dar și un punct este important pentru noi, pentru viitor. Am lăsat în urmă meciurile în care luam multe goluri, dar nu putem accepta golul primit astăzi.

În general sunt mulțumit. După pauza pentru naționale, concentrarea scade puțin, dar cred că ne-am întors bine. Nu putem avea nicio scuză. Un punct e un punct. Acum ne vom concentra pe meciul cu Trabzonspor. Dacă am fi câștigat acest meci, am fi depășit-o pe Gaziantep, dar nu am reușit. De aceea nu sunt fericit cu rezultatul”, a spus Joao Pereira la finalul confruntării, potrivit Haberler.