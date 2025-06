“Nu eu merit felicitările, le merită copiii, le merită jucătorii, ei au muncit foarte mult pentru lucrul acesta, ei și-au dorit, și-și doresc în continuare, lucrul care este foarte bun. Eu le-am spus că după tragerea la sorți am stabilit ca obiectiv ajungerea în semifinală. Ei au venit și au spus, nu, în finală!



Am reușit să facem într-adevăr o mare performanță, dar dincolo de această performanță aș vrea să spun că ceea ce joacă acești copii e un fotbal bun, un fotbal adevărat, este ca o provocare ceea ce joacă ei. Gândiți-vă că suntem singura echipă națională care jucăm cu două vârfuri, care jucăm ultra-ofensiv și care suntem foarte agresivi pe pressing și pe interceptări pe linia adversarului, chiar din careul lor, deci este în continuare o provocare.



Am căutat să oferim un fotbal bun, un fotbal de calitate, în care ei să iasă în evidență, copiii, prin calitățile lor. Am mai reușit ceva, un lucru foarte important, ca să fie uniți, să fie o echipă, să alergăm toți odată, să avem spirit de echipă, să avem spirit de sacrificiu. Lucrurile acestea nu le găsești foarte ușor și peste tot, trebuie într-un fel să le cauți, să cauți la fiecare ce are ce e mai bun și să scoți la suprafață.”, a spus Ion Marin, la Sport Total.