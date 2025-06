Câte bilete s-au vândut pentru semifinala de la EURO U19 dintre România și Olanda. Meciul e în direct pe VOYO și la Pro TV

România U19 putea prinde Mondialul U20



Europenele Under 19 se organizează anual. Doar că nu toate edițiile sunt la fel de valoroase. Iar de acest lucru ne convingem acum.



Echipele care au participat la Euro 2024, găzduit de Irlanda Nord, au avut o răsplată uriașă. Concret, primele cinci clasate – în total, au fost opt echipe ca acum, la București – au obținut calificarea pentru Mondialul Under 20 din acest an, găzduit de Chile (27 septembrie – 19 octombrie). Italia U19, Franța U19, Ucraina U19, Spania U19 și Norvegia U19 au fost echipele care au obținut biletele pentru turneul final Under 20 prin clasarea lor în Top 5, la Euro 2024.



Din păcate, la Europeanul Under 19 pe care îl găzduim noi, această legătură cu Mondialul Under 20 nu există. La București, au venit opt naționale, ca la fiecare ediție însă, la final, se face un clasament și cam atât. Nicio echipă, indiferent de clasare, nu va merge la vreun turneu mondial Under 20. Dacă această răsplată oferită de UEFA ar fi existat, România, ajunsă în semifinale, și-ar fi asigurat deja prezența la un Mondial Under 20.



În schimb, la Europeanul Under 19 de anul viitor, care va avea loc în Țara Galilor, primele cinci clasate vor obține, din nou, calificarea pentru CM Under 20, ediția din 2027.