Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei? Reacția antrenorului de la Real Madrid

Brazilia a avut un parcurs bun la Mondial, dar chiar și așa, eliminarea încă din sferturi l-a făcut pe Tite să demisioneze, omul care se afla pe banca tehnică a echipei Selecao din iunie 2016, care a strâns 81 de meciuri și o medie de 2.42 puncte pe partidă, conform statisticilor oferite de Transfermarkt.

Antrenorul grupării blanco a vorbit despre posibila preluare a postului de selecționer al Braziliei și a oferit un răspuns cât se poate de c ategoric. Ancelotti a evidențiat că nu va cere conducerii de la Real Madrid să părăsească vreodată clubul. În trecut, antrenorul a și precizat că după aventura cu echipa de pe Santiago Bernabeu, s-ar gândi la retragere.

„Nu știu (n.r. despre preluarea naționalei Braziliei), nu au venit niciodată la mine cu vreo propunere, iar federația braziliană nu m-a sunat niciodată. Tot ce vreau e să rămân la Real Madrid. Nu le voi cere niciodată să mă lase să plec de la clubul acesta”, a spus Carlo Ancelotti, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

