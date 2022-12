Brazilia a fost eliminată de către Croația în sferturile Campionatului Mondial. Cu toate că au dominat jocul, sud-americanii au deschis scorul abia în minutul 105+2, când Neymar (30 ani) a străpuns apărarea adversă și l-a driblat pe Dominik Livakovic (27 ani). Însă elevii lui Zlatko Dalic (56 ani) aveau să lovească la primul șut expediat, prin Bruno Petkovic (28 ani), în minutul 117.

La loviturile de departajare Rodrygo (21 ani) și Marquinhos (28 ani) au ratat și au trimis-o pe Croația în semifinalele competiției.

La conferința de presă, Tite a anunțat oficial că nu va mai fi selecționerul Braziliei. Astfel, antrenorul încheie o aventură de 6 ani și jumătate pe banca tehnică a sud-americanilor, din iunie 2016. În această perioadă, Brazilia a câștigat Copa America, în 2019, și a ajuns în semifinalele Campionatului Mondial în două rânduri, în 2018, când a fost eliminată de Belgia, 1-2, și în 2022, când Croația s-a impus la loviturile de departajare, 4-2, (1-1).

