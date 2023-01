Atacantul portughez Cristiano Ronaldo va debuta în campionatul Arabiei Saudite duminică, 22 ianuarie, a anunţat sâmbătă AFP, conform unei surse apropiate de clubul Al-Nassr.

Ronaldo (37 de ani) va putea să evolueze la Al-Nassr după ce gruparea saudită a reziliat, de comun, acord, contractul cu jucătorul camerunez Vincent Aboubakar, pentru a se putea alinia regulilor stabilite de Federaţia de fotbal din Arabia Saudită, conform cărora cluburile nu pot avea mai mult de opt jucători străini în lot, scrie news.ro.

Cristiano Ronaldo, care are de efectuat şi două etape de suspendare, le va ”bifa” în partidele cu Al Ta’ee şi Al Shabab, el urmînd să fie disponibil pentru meciul cu Al Ettifaq, din data de 22 ianuarie.

