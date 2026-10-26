Marele absent de la gala Balonul de Aur 2026. A ajuns la spital cu doar două zile înainte

Ediția cu numărul 70 a galei Balonul de Aur 2026 reunește principalele nume din fotbalul mondial, însă tehnicianul belgian al formației bavareze a fost nevoit să lipsească de la eveniment.

Mesajul lui Thierry Henry de pe scena din Londra

Prezentatorul evenimentului, Thierry Henry, care găzduiește gala alături de Kate Scott, a vorbit despre situația tehnicianului pe scenă. „Vincent nu poate fi alături de noi, dar îi urăm însănătoșire grabnică. Se va întoarce mai puternic decât înainte”, a transmis Henry.