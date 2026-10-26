Marele absent de la gala Balonul de Aur 2026. A ajuns la spital cu doar două zile înainte

Marele absent de la gala Balonul de Aur 2026. A ajuns la spital cu doar două zile înainte Fotbal extern
SPORT.RO
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Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern Munchen, nu a putut participa la ceremonia organizată luni, 26 octombrie, la Londra, după ce s-a confruntat cu probleme medicale în urmă cu două zile.

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Ediția cu numărul 70 a galei Balonul de Aur 2026 reunește principalele nume din fotbalul mondial, însă tehnicianul belgian al formației bavareze a fost nevoit să lipsească de la eveniment.

Mesajul lui Thierry Henry de pe scena din Londra

Prezentatorul evenimentului, Thierry Henry, care găzduiește gala alături de Kate Scott, a vorbit despre situația tehnicianului pe scenă. „Vincent nu poate fi alături de noi, dar îi urăm însănătoșire grabnică. Se va întoarce mai puternic decât înainte”, a transmis Henry.

  • Vincent kompany
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Luis de la Fuente a câștigat trofeul pentru antrenorul anului

Kompany s-a aflat pe lista celor cinci nominalizați pentru titlul de cel mai bun antrenor al anului 2026 în fotbalul masculin, fiind singurul tehnician din afara Spaniei inclus în această categorie. Ceilalți patru candidați au fost Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Luis Enrique (PSG) și selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente.

Trofeul a fost adjudecat de Luis de la Fuente, care a câștigat Campionatul Mondial în vara acestui an cu reprezentativa Spaniei. La turneul final desfășurat în America, naționala pregătită de el a primit un singur gol în 12 ore și jumătate de joc. De la Fuente a mai fost nominalizat la această categorie și în 2024, după ce a cucerit Campionatul European. În fotbalul feminin, distincția pentru antrenorul anului i-a revenit lui Pere Romeu, tehnicianul echipei FC Barcelona Femeni.

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