Campanie online pentru Cosmin Contra: românul, cerut la un colos din Orientul Mijlociu

Cosmin Contra (49 de ani) va încheia acest sezon fără echipă, în condițiile în care mai toate întrecerile fotbalistice se apropie de final. Din vară însă, „Guriță“ se va reapuca, aproape sigur, de treabă.

Sport.ro a scris aici că presa arabă a legat deja numele românului de contract astronomic, în valoare de 6 milioane de dolari. Totuși, în mod cert, Contra ar prefera să-și facă revenirea pe bancă tehnică la un nivel fotbalistic superior. Vestea bună pentru el e că, datorită imaginii pozitive pe care o are în Regat, el e cerut acum la o formație cu adevărat stelară din Saudi Pro League.

Vorbim despre Al-Hilal Riad, în lotul căreia se regăsesc jucători precum Aleksandar Mitrovic (fost la Fulham și Newcastle), Ruben Neves (cu prezențe la Porto și Wolverhampton), Milinković-Savić (adus de la Lazio) sau João Cancelo (ex-Manchester City, Barcelona și Bayern Munchen).

În ciuda faptului că are sub comanda sa jucători de talie mondială, managerul Jorge Jesus (70 de ani) are zilele numărate, la Al-Hilal. Înfrângerea de ieri, 1-3 cu Al-Nassr Riad, meci în care Cristiano Ronaldo a reușit o dublă pentru învingători, i-a pecetluit soarta tehnicianului portughez.

De acum, singura întrebare e cine îl va înlocui pe Jorge Jesus, la finalul acestui sezon? Și printre numele vehiculate e și cel al lui Cosmin Contra. Pentru care fanii lui Al-Hilal au pornit o campanie online. În ultimele ore, au circulat zeci de mesaje, distribuite pe rețelele de socializare, prin care arabii cer conducerii clubului Al-Hilal să ia legătura cu Cosmin Contra.