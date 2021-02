Al Hilal i-a gasit inlocuitor lui Razvan Lucescu! E in negocieri cu un fost antrenor al Sevilliei si al nationalei Argentinei

Dupa ce s-a despartit recent de Razvan Lucescu, arabii s-au orientat rapid si se afla in negocieri avansate cu inlocuitorul romanului.

Ramasi fara antrenor dupa demiterea lui Razvan Lucescu, cei de la Al Hilal i-au gasit un inlocuitor pe masura. Clubul saudit se afla in negocieri avansate cu Jorge Sampaoli, fost antrenor al Sevilliei si al nationalei Argentinei. Sampoli se afla in discutii si pentru preluarea lui Olympique Marseille, ramasa la randul ei fara antrenor dupa plecarea lui Andre Villas Boas, dar se pare ca a semnat un precontract cu fosta echipa a lui Razvan Lucescu.

????Ⓜ️ : L'entraîneur argentin Jorge Sampaoli a signé un premier contrat pour prendre la relève en tant qu'entraîneur d'un club #الهلال L'Arabie saoudite pendant deux saisons pour succéder à l'entraîneur roumain Razvan Lucescu https://t.co/VVtlKiQFJO — Supra⭐️Ⓜ️assiliA (@SupraMassiliA) February 19, 2021

In prezent, Jorge Sampoli o pregateste pe Atletico Mineiro din prima liga braziliana, insa mai are contract pana la finalul anului si se poate intelege cu brazilienii sa il rezilieze mai devreme. Al Hilal s-a descurcat bine si fara Razvan Lucescu si a invins in ultima etapa pe Al-Ettifaq cu 3-1, dupa o noua dubla reusita de Bafetimbi Gomis.

Razvan Lucescu a fost propus de fostul presedinte al Ligii Profesioniste, Mitica Dragomir, la FCSB, insa este o o varianta greu de crezut in conditiile in care atat el cat si tatal lui au fost perceputi mereu ca rivali ai clubului patronat de Gigi Becali. "Am vazut ca a plecat Razvan Lucescu de la Al Hilal. Eu zic ca a plecat de acolo la momentul potrivit, are un noroc fantastic.

Pai, a luat tot ce se putea lua, era greu sa ii mai motiveze pe jucatorii aia. Ce sa le mai promita sa castige? Este cel mai bun antrenor roman la ora actuala si are o cota extraordinara. Eu ii transmit lui Gigi Becali, ca un sfat, sa ii faca o oferta! Ar fi perfect pentru FCSB! Are atata experienta, este un campion, a castigat trofee pe unde a fost. Ii dau scris lui Gigi ca daca il aduce pe Razvan Lucescu va lua titlul cu el 5 ani consecutiv!", a declarat Dumitru Dragomir pentru ProSport.