BREAKING NEWS | Petrescu chiar negociaza plecarea la un club URIAS al Europei! Informatii bomba la 24 de ore dupa ce a plecat din Turcia

Fostul antrenor de la CFR a anuntat in exclusivitate pentru www.sport.ro si Pro TV ca a decis sa isi dea demisia din cauza unor probleme personale. Petrescu este un antrenor apreciat dupa performantele reusite in ultimii 3 ani la CFR, iar acum ar fi pe lista scurta a lui Celtic, potrivit jurnalistului italian Gianluigi Longari, expert in mercato.

Also former #CFC #Chelsea player Dan #Petrescu is in the shortlist for #Celtic job as new manager. #transfers