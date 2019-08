BREAKING NEWS: FIFA a anuntat nominalizarile pentru trofeul Puskas! Cele 10 goluri FABULOASE care se lupta pentru reusita anului! Messi si Zlatan sunt printre nominalizati

FIFA a publicat lista celor mai tari goluri marcate in ultimul an!

Au fost luate in condsiderare reusitele dintre 16 iulie 2018 si 19 iulie 2019. Topul final a fost stabilit in urma unor consultari intre experti FIFA si specialisti din afara Federatiei Mondiale.

Fanii pot vota pe site-ul FIFA cel mai tare gol din ultimul an. Primii 3 clasati vor fi apoi departajati in functie de inca un vot, cel al legendelor FIFA. Ele vor decide cine a dat cel mai tare gol in ultimul sezon!