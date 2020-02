BREAKING NEWS: Coronavirusul a produs primul deces in lumea fotbalului! Cine si-a pierdut viata in urma imbolnavirii cu tragicul virus

Coronavirusul a provocat primul deces in fotbal.

Elham Sheikh, o fotbalista in varsta de 23 de ani din Iran, a decedat din cauza coronavirusului. Sportiva evolua pentru Qom, echipa locala a orasului, la 140 de kilometri de Teheran, capitala Iranului.

Anuntul a fost facut de conducatorul echipei, care spune ca Sheikh a ajuns la spitalul din Qom in urma cu 10 zile si a fost diagnosticata cu tragicul virus. Sportiva si-a pierdut viata ieri, pe 26 februarie, la varsta de doar 23 de ani.

#الهام_شیخی فوتسالیت 23 ساله قمی از جانباختگان بیماری #کرونا است???? غم انگیزه

ما ایرانیان باید این"رژیم ضد انسانی و ایرانی"را براندازیم

Elham Sheikh, 23-year old Iranian futsalist dies of "#coronavirus disease" in Qom????

Avatoday#CoronavirusOutbreak #Covid_19 #ويروس_كرونا pic.twitter.com/6jGE9JIjpX