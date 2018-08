Collina si-a dat demisia de la FIFA si nu mai este seful arbitrilor! De ce a luat aceasta decizie

Pierluigi Collina, in varsta de 58 de ani, a anuntat in aceasta seara ca renunta la postul de director al Comisiei de Arbitraj a FIFA. El a invocat "motive personale".

Collina a renuntat, de asemenea, la postul pe care il detinea la UEFA, iar forul european a anuntat ca inlocuitorul sau va fi Roberto Rosetti.

