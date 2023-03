Brazilia își ia selecționer cel mai titrat antrenor din Champions League: „Am vorbit cu Casemiro, Vinicius și Militao!”

Brazilia a renunțat la Tite, după ce sud-americanii au fost eliminați de Croația în sferturile Campionatului Mondial din Qatar. De atunci, tot mai multe nume importante au fost vehiculate ca viitoare variante pentru banca tehnică a lui Selecao.

Cert este că, din câte se pare, Brazilia dorește să meargă pe mâna unui selcționer european. În primă fază a circulat zvonul că Zinedine Zidane (50 ani) este favorit pentru a prelua postul, ca apoi să se ajungă tot la un antrenor care a pregătit-o pe Real Madrid, Carlo Ancelotti (62 ani). Însă, ultima declarație a lui Ederson (29 ani) dă de înțeles că antrenorul italian este foarte aproape de a-i pregăti pe Neymar&com.

„Am vorbit cu Casemiro, Vicinicius și Militao. Este o mare posibilitate ca noul selecționer al Braziliei să fie Carlo Ancelotti.

Vom încerca să o eliminăm pe Real Madrid ca Ancelotti să vină cât mai repede la naționala Braziliei”, a declarat Ederson, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

