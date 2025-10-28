Real Madrid s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Barcelonei într-un meci din care nu au lipsit nervii și tensiunile dintre cele două tabere. Pe final, lucrurile s-au încins, după un schimb de replici între Lamine Yamal și Vinicius.

Conducerea lui Real Madrid nu îi face pe plac lui Vinicius

Brazilianul a fost nervos încă din timpul meciului, de când Xabi Alonso a decis să îl scoată din teren, în minutul 72. După ce a părăsit gazonul, Vinicius a strigat în drum spre vestiare ”Plec de la echipă, plec, e mai bine să plec!”.

Mundo Deportivo susține că evenimentele petrecute chiar în timpul El Clasico ar putea cântări mult pentru viitorul lui Vinicius pe Santiago Bernabeu, având în vedere că brazilianul nu a semnat încă prelungirea contractului cu Real Madrid.

Deși cele două părți au ajuns la un acord verbal în urmă cu mai multe luni, spaniolii scriu că brazilianul a schimbat strategia și a cerut un salariu mai mare, lucru refuzat însă de conducerea de pe Bernabeu. Sursa citată scrie că șefii de la Real Madrid au fost deranjați de comportamentul lui Vinicius, astfel că episodul petrecut în El Clasico s-ar putea dovedi decisiv pentru viitorul brazilianului.

Madrilenii nu au de gând să cedeze presiunii brazilianului, iar dacă Vinicius nu va renunța la ideea de a primi o mărire salarială, atunci Real Madrid îl va pune pe lista de transferuri. Contractul brazilianului va expira abia în vara anului 2027, astfel că madrilenii nu se grăbesc să ia o decizie în privința acestuia.

