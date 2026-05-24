FOTO ȘI VIDEO Benzema, imaginile fac înconjurul lumii musulmane: „Aici, în casa lui Allah, îmi încarc bateriile!“

Publicitate
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Francezul de 38 de ani a ținut să-și îndeplinească datoria de musulman convins.

TAGS:
MeccaKarim Benzema
Din articol

Karim Benzema a ieșit din prim-planul fotbalului european, în vara anului 2023, când a lăsat Real Madrid pentru Al-Ittihad Jeddah.

În ciuda acestei schimbări fotbalistice, un lucru a rămas la fel, în cazul vârfului francez: el e, în continuare, o mașină de marcat goluri! Chiar dacă între timp a mai fost în prim-planul unui transfer mediatizat, mai ales în zona arabă, de la Al-Ittihad Jeddah la Al-Hilal Riad, Benzema a încheiat sezonul cu cifre excelente: 34 de meciuri, 25 de goluri și 5 pase de gol.

La acest bilanț a contribuit și hattrick-ul pe care l-a reușit, în meciul cu Al-Okhdood, pe când această formație era pregătită de Marius Șumudică. În partida respectivă, echipa lui Șumudică a pierdut cu 0-6!

Benzema a vizitat Mecca, locul pe care musulmanii îl consideră „Casa lui Allah“

Acum trei zile, s-a încheiat această ediție din Saudi Pro League. În ultima etapă, Al-Hilal, fără Benzema în lot, a bătut Al-Fayha cu 1-0. Rezultat insuficient pentru echipa lui Inzaghi, în lupta pentru titlu, care a ajuns la rivala Al-Nassr Riad, echipa lui Cristiano Ronaldo.

După terminarea sezonului, Benzema nu s-a grăbit să-și înceapă vacanță în vreo destinație exotică. A rămas în Arabia Saudită și a vizitat Mecca, locul pe care musulmanii îl consideră „Casa lui Allah“. Potrivit religiei islamice, fiecare musulman are datoria morală, de a vizita Mecca, măcar o dată în viață, în cazul în care starea materială îi permite acest lucru. 

Imaginile cu Karim Benzema, înfășurat în hainele specifice unei vizite la Mecca, au făcut înconjurul lumii islamice, după cum se poate vedea mai jos.

Karim Benzema, la Mecca

  • Benzema4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În postările sale pe rețelele sociale, de la Mecca, Benzema s-a arătat încântat de această experiență spirituală. „Îmi încarc bateriile aici, lângă Casa lui Allah“, a transmis vârful francez.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
ARTICOLE PE SUBIECT
La trei ani după plecarea de la Real Madrid, Karim Benzema a rupt tăcerea
La trei ani după plecarea de la Real Madrid, Karim Benzema a rupt tăcerea
Benzema, i-au ajuns „blestemele“ lui Șumudică: ce a pățit după ce a „găurit“ echipa românului
Benzema, i-au ajuns „blestemele“ lui Șumudică: ce a pățit după ce a „găurit“ echipa românului
Arabii pregătesc un transfer-bombă: înlocuitorul lui Benzema vine din Premier League
Arabii pregătesc un transfer-bombă: înlocuitorul lui Benzema vine din Premier League
ULTIMELE STIRI
Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”
Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”
Revine „telenovela” Calhanoglu! Galatasaray încearcă din nou transferul mijlocașului de la Inter. Planul pus la cale
Revine „telenovela” Calhanoglu! Galatasaray încearcă din nou transferul mijlocașului de la Inter. Planul pus la cale
Starul pierdut al lui Dinamo, ajuns în anonimat, apariție rară pe teren: „Care e problema lui?!“
Starul pierdut al lui Dinamo, ajuns în anonimat, apariție rară pe teren: „Care e problema lui?!“
Misiune imposibilă! U Cluj și-a aflat toate posibilele adversare din primul tur preliminar Europa League
Misiune imposibilă! U Cluj și-a aflat toate posibilele adversare din primul tur preliminar Europa League
Mihai Rotaru aruncă bomba! Ștefan Târnovanu, la un pas de Universitatea Craiova
Mihai Rotaru aruncă bomba! Ștefan Târnovanu, la un pas de Universitatea Craiova
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu

"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul



Recomandarile redactiei
Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”
Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”
Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”
Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”
Starul pierdut al lui Dinamo, ajuns în anonimat, apariție rară pe teren: „Care e problema lui?!“
Starul pierdut al lui Dinamo, ajuns în anonimat, apariție rară pe teren: „Care e problema lui?!“
Revine „telenovela” Calhanoglu! Galatasaray încearcă din nou transferul mijlocașului de la Inter. Planul pus la cale
Revine „telenovela” Calhanoglu! Galatasaray încearcă din nou transferul mijlocașului de la Inter. Planul pus la cale
Mihai Rotaru aruncă bomba! Ștefan Târnovanu, la un pas de Universitatea Craiova
Mihai Rotaru aruncă bomba! Ștefan Târnovanu, la un pas de Universitatea Craiova
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă istorică după ”careul” marcat pentru Al-Nassr în orașul sfânt din Arabia Saudită!
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă istorică după ”careul” marcat pentru Al-Nassr în orașul sfânt din Arabia Saudită!
Harap-Alb! Laurent Blanc a fost numit antrenor în Arabia Saudită, unde va pregăti o colecție de vedete
Harap-Alb! Laurent Blanc a fost numit antrenor în Arabia Saudită, unde va pregăti o colecție de vedete
Benzema chiar e șeic în Arabia Saudită! "Obligă" clubul la plata unei sume exorbitante: "Așa ceva e inacceptabil!"
Benzema chiar e șeic în Arabia Saudită! "Obligă" clubul la plata unei sume exorbitante: "Așa ceva e inacceptabil!"
CITESTE SI
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

stirileprotv Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

stirileprotv Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

stirileprotv Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!