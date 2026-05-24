Karim Benzema a ieșit din prim-planul fotbalului european, în vara anului 2023, când a lăsat Real Madrid pentru Al-Ittihad Jeddah.

În ciuda acestei schimbări fotbalistice, un lucru a rămas la fel, în cazul vârfului francez: el e, în continuare, o mașină de marcat goluri! Chiar dacă între timp a mai fost în prim-planul unui transfer mediatizat, mai ales în zona arabă, de la Al-Ittihad Jeddah la Al-Hilal Riad, Benzema a încheiat sezonul cu cifre excelente: 34 de meciuri, 25 de goluri și 5 pase de gol.

La acest bilanț a contribuit și hattrick-ul pe care l-a reușit, în meciul cu Al-Okhdood, pe când această formație era pregătită de Marius Șumudică. În partida respectivă, echipa lui Șumudică a pierdut cu 0-6!

Benzema a vizitat Mecca, locul pe care musulmanii îl consideră „Casa lui Allah“

Acum trei zile, s-a încheiat această ediție din Saudi Pro League. În ultima etapă, Al-Hilal, fără Benzema în lot, a bătut Al-Fayha cu 1-0. Rezultat insuficient pentru echipa lui Inzaghi, în lupta pentru titlu, care a ajuns la rivala Al-Nassr Riad, echipa lui Cristiano Ronaldo.

După terminarea sezonului, Benzema nu s-a grăbit să-și înceapă vacanță în vreo destinație exotică. A rămas în Arabia Saudită și a vizitat Mecca, locul pe care musulmanii îl consideră „Casa lui Allah“. Potrivit religiei islamice, fiecare musulman are datoria morală, de a vizita Mecca, măcar o dată în viață, în cazul în care starea materială îi permite acest lucru.

Imaginile cu Karim Benzema, înfășurat în hainele specifice unei vizite la Mecca, au făcut înconjurul lumii islamice, după cum se poate vedea mai jos.