Proaspăt sosită la Genoa în vara acestui an, Alice Sondergaard (atacant, 22 de ani) a cucerit fanii italieni și rețelele de socializare cu pozele din ședința foto oficială.
În câteva ore, pagina clubului a fost inundată de comentarii: „E cea mai frumoasă fotbalistă din lume!”, „De acum țin cu Genoa!” sau „Ia-mă acasă!”
„Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Tânăra fotbalistă „rupe” internetul deja
Alice a debutat deja în Serie A Femminile, marcând chiar primul gol din istoria echipei în elită, într-un meci cu AC Milan (1-2). De asemenea, în victoria cu 4-0 contra Veronei din Cupă, suedeza a reușit o dublă și a fost desemnată jucătoarea meciului.
Înainte să ajungă la Genoa, a evoluat pentru Hellas Verona și Bologna, unde a fost una dintre cele mai eficiente atacante din Serie B. Crescută în Suedia, a debutat în națională la doar 15 ani.
Următorul test pentru „bella donna” a Genoei va fi pe 18 octomrie, când echipa lui Dan Șucu întâlnește acasă formația Ternana de la ora 13:30.