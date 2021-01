BATAIE DEZLANTUITA dupa ce s-a dat titlul! Fanii au intrat pe teren si s-au luat la bataie: pumni ca intr-o gala de MMA! Ce s-a intamplat

Titlul s-a decis in Bolivia in chiar ultima zi a anului!

A fost lupta totala si in clasament, si pe teren. Always Ready a luat campionatul in premiera dupa ce s-a impus un deplasarea cu Nacional Potosi. Rivalii de la The Strongest au castigat si ei, 3-1 cu Blooming, dar au strans numai 50 de puncte, cu unul mai putin decat Always Ready. Suporterii lui Blooming n-au suportat prea bine ratarea trofeului suprem din fotbalul bolivian. Au invadat terenul si i-au atacat pe jucatori. Numai interventia in forta a politiei a reusit sa calmeze spiritele dupa minute bune de conflict!