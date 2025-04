Înfrângerea suferită pe teren propriu, 0-2 cu Hibernian, a stârnit furia antrenorului interimar Barry Ferguson, care a avut un discurs extrem de dur la finalul partidei.



"Am petrecut puțin timp în vestiar și le-am spus câteva adevăruri dure. Asta nu este o echipă a lui Rangers. Este la ani-lumină distanță de ceea ce ar trebui să însemne o echipă de Rangers. Hibernian a meritat victoria, iar acest tip de meciuri sunt pâinea și untul tău, baza ta ca jucător.



M-am săturat să tot repet – meciurile europene și cele cu Celtic sunt cele mai ușor de abordat din punct de vedere mental. Meciurile ca cel de azi sunt cele cu care acest grup de jucători are probleme. Și asta s-a văzut clar. Am început bine, apoi a venit o altă greșeală, iar de acolo s-au retras în carapacea lor și au început să-și plângă de milă. În repriza a doua am cerut mult mai mult de la ei. Și nu am primit.



Joci pentru Glasgow Rangers. Dacă nu poți să te motivezi pentru un meci de fotbal, atunci n-ar trebui să joci fotbal. Mai ales aici. Intri pe un stadion ca acesta, unul fantastic, cu suporteri până la refuz, care sunt în spatele tău. Și tu oferi o prestație ca asta?



După cum probabil vedeți și auziți, sunt furios. Mi-am făcut o idee clară despre cum trebuie să procedăm de acum până la finalul sezonului. Și s-ar putea să nu fie deloc plăcut de urmărit.



Ca fan Rangers, când vii la Ibrox, vrei să vezi fotbal cursiv, spectaculos. Nu cred că putem oferi asta acum. Așa că trebuie să mă gândesc bine, serios, cum vom aborda lucrurile. Dar am deja o idee foarte clară despre ce trebuie să fac până la finalul sezonului. Și nu se va schimba", a spus Barry Ferguson, citat de The Scottish Sun.

Barry Ferguson, supărat pe jucătorii săi



Întrebat dacă unii dintre jucătorii actuali nu au tăria mentală necesară pentru a juca la Rangers, Ferguson s-a ferit să ofere un răspuns direct.



"Aș prefera să păstrez asta în vestiar. Dar trebuie să fac o analiză serioasă – și nu arunc toată vina pe jucători. Eu sunt cel care alege echipa. Eu decid cum abordăm meciurile.



Dar i-am întrebat după meci: îi doare? Pentru că eu mă duc acasă în seara asta și o să fiu turbat. Nu vreau să văd pe nimeni. Trebuie să-i doară. Asta le-am transmis", a mai spus antrenorul.



Situația devine tot mai complicată pentru echipa la care este legitimat și Ianis Hagi. Cu acest eșec, Rangers rămâne la 13 puncte în spatele liderului Celtic.