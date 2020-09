Prima PLECARE de la Barcelona de pe LISTA NEAGRA a lui Koeman! Fotbalistul semneaza cu noua echipa! Mesajul emotionant al lui Leo Messi

Arturo Vidal a aterizat in urma cu o seara in Milano, acolo unde va semna un contract cu Inter.

Italienii au confirmat deja transferul dupa ce au postat un clip si o poza cu Vidal din aeroport, de la aterizare, in care mijlocasul brazilian a avut un mesaj pentru fanii lui Inter.

O alta dovada a 'despartirii' dintre Vidal si Barcelona a fost mesajul emotionant pe care Leo Messi l-a avut pentru mijlocas prin intermediul contului sau de Instagram.

"Te cunosteam doar din infruntari si intotdeauna mi-ai parut un fenomen, insa apoi am avut norocul sa te cunosc personal si m-ai surprins si mai mult.

Au fost doi ani in care am impartasit multe lucruri si ti-ai facut prezenta simtita, vestiarul iti va simti lipsa. Iti doresc tot binele din lume in aceasta etapa noua la noul tau club. Ne vom mai intalni, cu siguranta", a scris Messi pe Instagram.

Vidal a fost anuntat de Koeman ca nu se va baza pe el in noul sezon din La Liga si va trebui sa isi caute echipa. Pe 'lista neagra' a antrenorului olandez se mai afla si Luis Suarez.

Arturo Vidal s-a transferat de la Bayern Munchen la Barcelona in 2018, in schimbul sumei de 18 milioane de euro. In cei doi ani petrecuti pe Camp Nou, mijlocasul a bifat 96 de meciuri, 11 goluri si 10 pase de gol in tricoul catalanilor.

De asemenea, chilianul are si doua trofee castigate alaturi de Barcelona, titlul de campion in La Liga si Supercupa Spaniei.