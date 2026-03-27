Situația antrenorului spaniol stârnește semne de întrebare în lumea fotbalului, în contextul în care nici el, nici conducerea clubului englez nu au oferit detalii despre o eventuală prelungire a contractului dincolo de vara acestui an. În campionat, Manchester City are șanse minime să mai câștige titlul în Premier League, trofeu care se află la un pas de a fi adjudecat de Arsenal. Totuși, echipa antrenată de Guardiola a reușit recent să obțină Carabao Cup, după o victorie cu 2-0 chiar în fața formației londoneze.

Legătura din perioada Bayern Munchen

Matthias Sammer, fostul mare fotbalist care a colaborat cu Pep Guardiola timp de trei ani la Bayern Munchen, a remarcat o schimbare în atitudinea ibericului. Deși antrenorul a părut fericit după succesul din Cupa Ligii, neamțul consideră că o despărțire de fotbalul din Anglia i-ar prinde bine.

„M-am bucurat mult pentru el. Am avut trei ani minunați lucrând împreună. Am senzația că ceva nu este în regulă când îl privesc la față. L-aș sfătui să ia o pauză”, a spus Sammer într-un interviu pentru SkySports.