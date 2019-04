Au dat gol si s-au bucurat ca Balotelli, dar s-au facut de RAS! Gafa incredibila care i-a costat scump. VIDEO

Jucatorii unei echipe din Maroc s-au facut de ras.

Mario Balotelli a marcat recent pentru Marseille in Ligue 1 si s-a bucurat intr-un mod original. Atacantul italian a primit un telefon si a intrat in direct cu fanii sai de pe Instagram, prima bucurie de acest gen.

Jucatorii celor de la Youssoufia Berrechid din liga a doua marocana au incercat si ei dupa ce au deschis scorul in partida cu Mouloudia Oujda, insa totul s-a terminat prost pentru ei. Au incercat un "selfie" de grup, dar in timp ce se pozau adversarii au repus mingea si au inaintat cu ea pana in careu. Un jucator a apucat sa se replieze, insa a provocat penalty, iar adversarii au reusit egalarea.

Jucatorii de la Youssoufia Berrechid n-au mai apucat sa-si posteze bucuria pe retelele de socializare.