DIRECT in topul sezonului! Gol FANTASTIC Mitrita, americanii l-au pus intre cele mai tari reusite din campionat! VIDEO

Golul lui Mitrtita (24ani) cu LA FC a intrat in topul celor mai frumoase goluri inscrise de New York City in prima parte a sezonului.

Daca la echipa nationala a dezamagit, la echipa de club lucurile merg perfect pentru Mitrita. Cei de la New York City au realiazat un top cu cele mai frumoase goluri din prima parte a sezonului, iar internationalul roman a fost inclus in acest top dupa executia fabuloasa din meciul cu Los Angeles (2-2).

"Mitrita e un jucator bun. Sunt sigur ca va creste in urmatoarele meciuri, nu e usor pentru el. Deocamdata, el nu e la capacitate maxima, dar devenim mai buni cand are mingea. Nu e usor, cateodata Mitrita se lupta cu patru jucatori.

Cand se intampla asta, trebuie sa opreasca mingea si sa paseze. A marcat un gol superb in prima repriza, dar in repriza secunda putea deschide mai mult jocul. Sunt foarte fericit pentru el, e fantastic pentru echipa noastra", a declarat antrenorul lui NYCFC Domenec Torrent dupa reusita lui Mitrita pentru prosoccerusa.com.

Jucatorul care a fost transferat de la Craiova in schimbul a 8 milioane de euro a mai reusit si o pasa de gol in acest sezon pentru New York City. Mitrita are deja 4 aparitii in tricoul noii sale echipe.

6 milioane de euro este cota lui Mitrita potrivit transfermarkt.com