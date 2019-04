VIDEO | Ar putea sa joace si baseball:)) Canadienii sunt innebuniti dupa ea! Bianca Andreescu aplaudata de un stadion intreg

Bianca Andreescu a fost prezenta la un meci de baseball din Canada.

Dupa ce a castigat turneul de la Indian Wells, Andreescu este sportiva momentului in circuitul WTA. A ajuns pana pe locul 23 WTA.

In urma castigarii turneului de la Indian Wells si accederea pana in optimile turneului de la Miami, Andreescu s-a intors in Canada si a decis sa se relaxeze. A fost prezenta la meciul de fotbal dintre Toronto FC si New York City si la meciul de NBA al celor de la Toronto Raptors, unde a fost primita cu bratele deschise.

Sportiva cu origini romanesti a decis sa se relaxeze in continuare si a fost invitata si la un meci din Liga Nationala de Baseball, unde a fost ovationata de un stadion intreg.