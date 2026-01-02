Fostul vârf de la Bayern Munchen (pentru care a debutat oficial în 1999!) sau Manchester City, printre altele, s-a mutat de la Club Libertad, unde evolua din 2022, la Club Nacional, ambele în Asuncion, capitala țării natale.

Atacantul paraguayan Roque Santa Cruz (112 selecții și 32 de goluri la națională) numai ce și-a schimbat echipa, la 44 de ani!

Fabio, fotbalistul cu cele mai multe meciuri oficiale din istorie, continuă cu Fluminense până în decembrie 2027



Iar portarul brazilian Fabio a semnat astăzi, la 45 de ani, prelungirea contractului cu Fluminense. Ba chiar până în decembrie 2027!

Fabio este deja jucătorul cu cele mai multe meciuri oficiale disputate din istoria fotbalului, cu 1471 de apariţii.

Portarul, care și-a început cariera profesionistă în 1998 și s-a alăturat echipei în 2022, la vârsta de 41 de ani, ar putea astfel purta tricoul lui Fluminense până la vârsta de 47 de ani.

În acest sezon, Fabio a fost singurul jucător integralist din campionat.

„Fabio a scris aici aceste poveşti care par deja scrise. A ajuns la Tricolor la 41 de ani, după o carieră plină. Contrar tuturor aşteptărilor, a jucat meci după meci, a câştigat titluri, a doborât recorduri şi, în 2025, a devenit fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate în istoria acestui sport. Şi unul dintre cei mai buni portari din lume”, a scris Fluminense, echipă alături de care goalkeeper-ul a câștigat Copa Libertadores în 2023.

