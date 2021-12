Nici lui nu i-a venit să creadă că a înscris așa! Execuție superbă, direct din lovitură liberă, a fostului jucător de la Rangers

În ultima etapă din prima ligă a Indiei s-au întâlnit Kerala Blasters și Jamshedpur, 1-1. Scorul a fost deschis de Greg Stewart, pentru oaspeți, cu o execuție superbă, din lovitură liberă.

Fostul jucător al lui Rangers a șutat direct spre poartă, de la mai bine de 25 de metri, cu efect, trimițând către bara din dreapta portarului. Balonul a prins efect, lovind bara și apoi intrând cu viteză în poartă. Goalkeeper-ul a plonjat în direcția șutului, însă nu a putut să se opună golului superb înscris de atacantul scoțian.

Did we just witness the Goal of the season from Greg Stewart? ????????#KBFCJFC #HeroISL #LetsFootball @JamshedpurFC pic.twitter.com/qKGAWLfGN9