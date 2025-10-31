Finala principalei competiţii sud-americane intercluburi la fotbal, Copa Libertadores, se va disputa între două echipe braziliene pentru a şaptea oară, Flamengo şi Palmeiras, după ce ultima a trecut joi de LDU Quito cu 4-0, la Sao Paulo, în manşa a doua a semifinalelor.

Flamengo - Palmeiras, finala Copa Libertadores 2025



După ce fusese învinsă în Ecuador cu 3-0, echipa paulista, antrenată de portughezul Abel Ferreira, s-a impus cu 4-0 pe teren propriu, prin golurile marcate de Ramon Sosa (19), Bruno Fuchs (45+5) şi Raphael Veiga (67 și 82 - din penalty).

