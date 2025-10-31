VIDEO Remontada senzațională și calificare în finala Copa Libertadores după un penalty în ultimele minute!

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Palmeiras a revenit după 0-3 în turul cu LDU Quito din semifinalele competiției.

Palmeiras Flamengo Raphael Veiga Copa Libertadores ldu quito
Finala principalei competiţii sud-americane intercluburi la fotbal, Copa Libertadores, se va disputa între două echipe braziliene pentru a şaptea oară, Flamengo şi Palmeiras, după ce ultima a trecut joi de LDU Quito cu 4-0, la Sao Paulo, în manşa a doua a semifinalelor.

Flamengo - Palmeiras, finala Copa Libertadores 2025

După ce fusese învinsă în Ecuador cu 3-0, echipa paulista, antrenată de portughezul Abel Ferreira, s-a impus cu 4-0 pe teren propriu, prin golurile marcate de Ramon Sosa (19), Bruno Fuchs (45+5) şi Raphael Veiga (67 și 82 - din penalty).

Palmeiras o va înfrunta pe Flamengo în data de 29 noiembrie, la Lima (Peru), în a şaptea finală între două cluburi braziliene.

Fiecare echipă a cucerit trofeul de trei ori şi au mai disputat o finală, în 2021, câştigată de Palmeiras, care a mai obţinut trofeul în 1999 şi 2020, în timp ce Flamengo a triumfat în 1981, 2019 şi 2022.

În cealaltă semifinală, Flamengo a eliminat echipa argentiniană Racing Club, după 1-0 şi 0-0. Echipa carioca a învins-o pe Palmeiras în campionatul Braziliei, luna aceasta, cu 3-2.

Palmeiras - LDU Quito 4-0 după 0-3 în prima manșă în semifinale

Pe Allianz Parque au evoluat echipele:

Palmeiras: Carlos Miguel - Gustavo Gomez, Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs (Khellven, 75) - Allan (Giay, 86), Mauricio (Raphael Veiga, 63), Andreas Pereira, Joaquin Piquerez - Ramon Sosa (Felipe Anderson, 63), Juan Manuel 'Flaco' Lopez, Vitor Roque (Anibal Moreno, 85).

Antrenor: Abel Ferreira.

LDU Quito: Alexander Dominguez - Richard Mina (Freddy Mina, 84), Ricardo Ade, Jose Quintero, Josue Cuero (Daniel de la Cruz, 74) - Leonel Quinonez, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo (Alexander Alvarado, 74) - Gabriel Villamil - Lisandro Alzugaray (Lautaro Pastran, 46), Jeison Medina (Michael Estrada, 66).

Antrenor: Tiago Nunes.

A arbitrat columbianul Wilmar Roldan.

Info: Agerpres

Compania de stat în care directorii au aproape 20.000 euro salariu. Ilie Bolojan dezvăluie că s-au dublat lefurile în 2025
