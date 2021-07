"Așa ceva nu se face!" :)) Luis Figo l-a "lucrat" pe Roberto Carlos la meciul legendelor! Imagini fabuloase

Mulți jucători mari au evoluat în partida demonstrativă pe care cei doi giganți ai Spaniei l-au disputat în Israel, la Tel Aviv, printre ei numărându-se și Ronaldinho, Deco, Mendieta, Saviola sau Rivaldo, în timp ce pentru legendele Realului am regăsit nume precum Ivan Campo, Fernando Sanz, Ruben De la Red, Pedro Munitis, Roberto Carlos sau Luis Figo.

Înaintea partidei, un moment amuzant a avut loc, atunci când Roberto Carlos și Luis Figo făceau poze alături de copiii care urmau să-i însoțească pe teren, iar portughezul l-a "executat" pe fostul sau coleg din echipa "galactică".

Figo l-a rugat pe un copil mai înalt să i se alăture lui Roberto Carlos, iar la vederea acestui lucru fostul fundaș a început să radă, fiind eclipsat din punct de vedere al taliei de "mascota" care urmă să-l însoțească pe teren.

Luis Figo gave Roberto Carlos the tallest mascot ahead of their legends friendly ????

(via @sport5il) pic.twitter.com/O8tYEUBhip