Dintre cei șapte fotbaliști din Superliga României prezenți la turneul final, patru continuă lupta pentru trofeu, în timp ce trei au părăsit competiția încă din faza grupelor.



Grupa E a adus prima eliminare importantă. Guineea Ecuatorială, cu Esteban Orozco de la FC Argeș integralist, a pierdut duelul decisiv cu Algeria și a încheiat grupa fără punct.

Algeria și Burkina Faso s-au calificat direct, iar Sudan a prins optimile ca una dintre cele mai bune echipe de pe locul trei.



Superliga rămâne cu patru jucători în cursă



În Grupa F, Camerun, cu Devis Epassy titular între buturi, a învins Mozambic cu 2-1 și a terminat grupa cu șapte puncte, la egalitate cu Coasta de Fildeș. Ambele merg mai departe, alături de Mozambic, în timp ce Gabon a fost eliminată fără punct.



Pe lista jucătorilor eliminați se mai află Baba Alhassan (FCSB) și Elio Capradossi (U Cluj), ambii cu Uganda, națională care a obținut un singur punct în Grupa C.



Superliga rămâne însă bine reprezentată în optimi. Devis Epassy continuă cu Camerun, Siyabonga Ngezana cu Africa de Sud, iar Benin merge mai departe cu Yohan Roche și David Kiki de la FCSB.



Optimi de finală CAN: