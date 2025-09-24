Ekitike a omis însă că avea deja un cartonaș galben, încasat în minutul 53 pentru proteste. Atacantul de 23 de ani a văzut al doilea avertisment pentru scoaterea tricoului și a fost eliminat.

Introdus la pauză în locul lui Isak, Hugo Ekitike a reușit golul decisiv în minutul 85. Francezul cumpărat în această vară de la Eintracht Frankfurt a înscris după un nou assist al lui Chiesa și a sărbătorit reușita dându-și jos tricoul și arătându-l fanilor de pe Anfield.

Liverpool a condus din minutul 43, după ce Alexander Isak a reușit primul său gol la noua echipă în urma unui assist al lui Federico Chiesa . Divizionara secundă Southampton a restabilit egalitatea cu un sfert de oră înainte de final, când Shea Charles a marcat pentru 1-1.

Arne Slot nu și-a ascuns nemulțumirea după meci. Managerul lui Liverpool a descris drept "inutil și stupid" gestul lui Ekitike, criticând inclusiv modul în care jucătorul său a văzut primul avertisment.



"Da, un gest inutil și stupid. Primul cartonaș galben, văzut pentru proteste, a fost și el unul inutil și, într-o oarecare măsură, stupid, pentru că trebuie să îți controlezi emoțiile.



Știu cât de dificil e pentru un atacant să joace în Premier League. Fundașul poate să facă aproape orice, dar dacă tu îl tragi puțin de tricou se dă lovitură liberă pentru adversari. Trebuie să îți controlezi emoțiile. Nu ai voie să faci așa ceva și să riști un cartonaș galben.



După meci i-am spus că dacă ar fi înscris un gol în minutul 87 al unei finale de Champions League după ce dribla trei adversari și șuta la vinclu, atunci aș fi înțeles. Și-a recunoscut eroarea.



Eu sunt mai de modă veche, am 47 de ani. Nu am jucat la acest nivel, dar am dat și eu câteva goluri. Dacă aș fi înscris un gol ca al lui, m-aș fi dus la Federico Chiesa și i-aș fi spus: 'E golul tău, nu al meu!'", a spus Arne Slot, citat de RMC Sport.



Hugo Ekitike, care a ajuns la 5 goluri în 8 meciuri pentru Liverpool, își va ispăși etapa de suspendare la jocul din Premier League cu Crystal Palace, care va fi transmis în direct de VOYO, sâmbătă, de la ora 17:00.

