Arabii au „furat“ Crăciunul: starul Barcelonei își face vacanța în orașul cu „cea mai frumoasă iarnă din lume“

Acum 20, 30 ani, acest „Las Vegas“ al zilelor noastre din Orientul Mijlociu nu exista pe harta destinațiilor de iarnă. Pentru că, în afară de deșert, n-aveai ce vizita în Dubai. Astăzi, acest oraș e mândria arabilor. Și o destinație de top pentru Sărbătorile de Iarnă. Dovadă și faptul că, în aceste zile, o grămadă de celebrități postează imagini spectaculoase de la vacanțele lor de șapte stele în Dubai. Printre aceste VIP-uri se numără și starul Barcelonei, Lamine Yamal (18 ani).

Banii nu aduc fericirea dar, uneori, fac imposibilul posibil. Modul în care s-a transformat orașul Dubai (Emiratele Arabe Unite), cu „viteza luminii“, e încă o dovadă, în acest sens.

„Lamine Yamal a venit la noi pentru al doilea an la rând“

Imediat după ce a jucat ultimul meci din 2025 pentru Barcelona, 2-0 cu Villarreal pe 21 decembrie, puștiul-minune al catalanilor și-a început vacanța. Antrenorul Hansi Flick le-a dat liber jucătorilor până pe 29 decembrie.

Spre bucuria arabilor, Lamine Yamal a ales să-și savureze vacanța, în Dubai. Publicația locală „Emarat Al-Youm“ a prezentat subiectul cu lux de amănunte.

„Pentru al doilea an la rând, tânărul star internațional al Barcelonei a ales să fugă de iarna geroasă a Europei, pentru a-și face vacanța de Crăciun, în Dubai, în orașul cu cea mai frumoasă iarnă din lume. Yamal a postat o fotografie pe Instagram cu momentul îmbarcării sale în avionul care l-a dus în Emirate. El a ținut să precizeze că aceasta e destinația sa preferată. Alegerea lui Lamine Yamal reconfirmă că orașul Dubai devine o destinație de iarnă tot mai populară printre starurile internaționale. Cu o climă blândă, o infrastructură avansată destinată turismului și o combinație unică de confort și distracție, Dubai și-a câștigat locul în topul destinațiilor de iarnă, la nivel mondial“, a notat „Emarat Al-Youm“.

