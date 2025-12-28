Arabii au „furat“ Crăciunul: starul Barcelonei își face vacanța în orașul cu „cea mai frumoasă iarnă din lume“

Amir Kiarash
În Orientul Mijlociu s-a ridicat un veritabil „Las Vegas“, o destinație căutată, în această perioadă, de VIP-uri și celebrități din toate domeniile.

Banii nu aduc fericirea dar, uneori, fac imposibilul posibil. Modul în care s-a transformat orașul Dubai (Emiratele Arabe Unite), cu „viteza luminii“, e încă o dovadă, în acest sens.

Acum 20, 30 ani, acest „Las Vegas“ al zilelor noastre din Orientul Mijlociu nu exista pe harta destinațiilor de iarnă. Pentru că, în afară de deșert, n-aveai ce vizita în Dubai. Astăzi, acest oraș e mândria arabilor. Și o destinație de top pentru Sărbătorile de Iarnă. Dovadă și faptul că, în aceste zile, o grămadă de celebrități postează imagini spectaculoase de la vacanțele lor de șapte stele în Dubai. Printre aceste VIP-uri se numără și starul Barcelonei, Lamine Yamal (18 ani).

„Lamine Yamal a venit la noi pentru al doilea an la rând“

Imediat după ce a jucat ultimul meci din 2025 pentru Barcelona, 2-0 cu Villarreal pe 21 decembrie, puștiul-minune al catalanilor și-a început vacanța. Antrenorul Hansi Flick le-a dat liber jucătorilor până pe 29 decembrie.

Spre bucuria arabilor, Lamine Yamal a ales să-și savureze vacanța, în Dubai. Publicația locală „Emarat Al-Youm“ a prezentat subiectul cu lux de amănunte. 

Pentru al doilea an la rând, tânărul star internațional al Barcelonei a ales să fugă de iarna geroasă a Europei, pentru a-și face vacanța de Crăciun, în Dubai, în orașul cu cea mai frumoasă iarnă din lume. Yamal a postat o fotografie pe Instagram cu momentul îmbarcării sale în avionul care l-a dus în Emirate. El a ținut să precizeze că aceasta e destinația sa preferată. Alegerea lui Lamine Yamal reconfirmă că orașul Dubai devine o destinație de iarnă tot mai populară printre starurile internaționale. Cu o climă blândă, o infrastructură avansată destinată turismului și o combinație unică de confort și distracție, Dubai și-a câștigat locul în topul destinațiilor de iarnă, la nivel mondial“, a notat „Emarat Al-Youm“.

