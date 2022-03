"Ar trebui să le fie rușine". Gareth Bale, răspuns pe măsură pentru criticile primite de la presa din Spania 

Ambele goluri au fost marcate de Gareth Bale, cu execuții spectaculoase. La finalul partidei, atacantul galez a vorbit despre discuțiile apărute în presa din Spania în ultimele zile, cu privire la accidentarea sa și la absența de la El Clasico.

Cu Mendy și Karim Benzema deveniți indisponibil înaintea meciului, Gareth Bale ar fi putut reprezenta o variantă în atac, însă nu a fost inclus în lot din cauza unei aparente accidentări la spate.

"Nu s-a simțit bine ieri după antrenament. A încercat în în această dimineață, dar nu a reușit. Va merge la echipa națională și se va decide dacă joacă sau nu, dar eu nu cred", a declarat italianula la finalul meciului.

GARETH BALE! OUT OF THIS WORLD ???? pic.twitter.com/JcNsViMiMp