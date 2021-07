"Ar fi inlocuitorul perfect pentru Benzema!" Fostul jucator al Barcelonei l-a gasit pe atacantul care ar face senzatie la Real Madrid

Un fost jucator de la Barcelona a venit cu o propunere pentru atacul lui Real Madrid.

Cesc Fabregas a vorbit despre inlocuitorul lui Karim Benzema la Real Madrid, in cazul in care atacantul francez ar lua in calcul o posibila plecare de pe Santiago Bernabeu. Mijlocasul lui Monaco a dezvaluit ca il vede pe Kane perfect pentru postul din atac.

"De ceva timp am senzatia ca Harry Kane ar fi inlocuitorul ideal pentru Karim Benzema la Real Madrid.

Benzema a demonstrat la Campionatul European ca joaca foarte, foarte bine, dar faptul ca ma gandesc la Kane, ca l-ar putea inlocui la Madrid demonstreaza cat il valorez. Presiunea de la Madrid, precum si cea de la Barcelona, nu e ceva cu care toti jucatori se pot confrunta. Insa daca Benzema va pleca vreodata sau randamentul sau va incepe sa nu mai fie la fel de bun, atunci Kane ar fi atacantul potrivit pentru ei.

Fara sa il cunosc foarte bine pe Kane, poti vedea ca are o mentalitate buna si auzi de la ceilalti ca munceste si se antreneaza din greu. Jose Mourinho vorbeste intotdeauna foarte frumos despre el. Kane este unul dintre cei mai buni atacanti din lume", a spus Fabregat pentru The Telegraph, citat de Mundo Deportivo.