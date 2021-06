"Benzema la Madrid era un baiat rau!" Mourinho a vorbit despre colaborarea cu atacantul Realului si despre intoarcerea lui la nationala Frantei

Meciurile Frantei la Euro 2020 pot fi vazute, in direct, la PRO TV.

Benzema este pregatit sa joace pentru echipa nationala dupa o pauza de 6 ani. Atacantul Realului a acuzat unele dureri in ultimul amical cu Bulgaria si a fost schimbat de Deschamps, dar staff-ul medical a confirmat ca nu este nimic grav si o va putea ajuta pe Franta la Euro.

Jose Mourinho l-a antrenat pe Benzema 3 ani, intre 2010 si 2013, cand a condus-o pe Real Madrid. Portughezul are numai cuvinte de lauda la adresa atacantului francez. Tehnicianul a dezvaluit cum era varful de atac in urma cu 11 ani, cand l-a intalnit prima data.



"Benzema la Madrid era un baiat rau. Era un pusti care ajunsese cu un sezon in urma de la Lyon, avea 19 ani cand a venit la Real Madrid. Era prea mult pentru el atunci. A fost un jucator extraordinar. Este genul de jucator care daca nu inscrie o groaza de goluri, continua sa joace pentru echipa.



Cand am spus baiat rau, m-am referit la faptul ca era tanar, necasatorit, fara copii si familie in viata ta. Acum e foarte stabil si matur. Probabil ca va fi urmatorul capitan la Madrid dupa ce Ramos pleaca. Karim a devenit o emblema pentreu Real.

Dupa ce a plecat Cristiano Ronaldo, toti credeau ca au o problema mare, dar nu a fost atat de mare pentru ca Benzema a fost acolo si a avut grija de atacul Realului", a declarat Mourinho pentru talksport.

Managerul portughez a comentat si intoarcerea lui Benzema la echipa nationala a Frantei, pe care o considera un castig pentru actuala campioana mondiala.

"Cu Griezmann si Mbappe langa el, WOW! Din punct de vedere fizic este fenomenal. Are grija de corpul lui, este mai puternic decat a fost acum 10 ani. Este rapid. Sunt fericit ca a revenit dupa o perioada in care nu a jucat pentru echipa nationala", a precizat Mourinho.

Euro 2020 se vede la PRO TV, PRO X si pe VOYO (pe baza de abonament). Vezi aici programul meciurilor!