Karim Benzema a spus totul! Ce a discutat cu prietenul Ronaldo la meciul dintre Portugalia si Franta

Atacantul lui Real Madrid a avut o partida excelenta contra Portugaliei.

Considerat de multi ca fiind unul dintre cele mai tari parteneriate din istoria fotbalului, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema si Gareth Bale au format timp de mai multi ani celebrul "BBC" la Real Madrid, o tripleta de atac care le dadea fiori adversarilor si cu care spaniolii au castigat foarte multe trofee.

Primii doi s-au intalnit in partida de la Campionatul European dintre Franta si Portugalia, iar ambii au fost doar un zambet si s-au conversat atat in timpul meciului, cat si in pauza sau la final, iar Benzema a dezvaluit si o parte din discutia avuta cu superstarul portughez.

"Am jucat opt sau noua ani la Real Madrid impreuna, unde am marcat multe goluri si am castigat trofee. Am stat de vorba, ne dorim reciproc mult succes pentru viitor, atat la club, cat si la echipa nationala, dar la fel de mult ii doresc sa aiba placere pe terenul de joc si sa continue sa faca diferenta", a spus Benzema, confrom AS.