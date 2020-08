ANUNT DE ULTIMA ORA! Pleaca Koeman, vine Arsene Wenger. Antrenorul francez, favorit sa preia "Portocala Mecanica"

Ronald Koeman a batut palma cu Barcelona, iar zilele viitoare va fi prezentat oficial la echipa.

Wenger s-a autopropus in functia de selectioner al Olandei. Conform Sport, antrenorul francez in varsta de 70 de ani si oficialii batali negociaza deja un contract. Fostul manager al "tunarilor" lucreaza in prezent ca director de dezvoltare al fotbalului la UEFA.

Wenger nu a mai antrenat din 2018, iar acum poate ajunge la nationala Olandei. Pe lista fostei campioane europene din 1988 se mai gasesc nume precum: Frank de Boer, Peter Bosz, Mark van Bommel sau Hen ten Cate.

Quique Setien a fost concediat de la Barcelona dupa umilinta cu Bayern Munchen din Champions League, scor 2-8. Koeman a semnat un contract pe doua sezoane. Fostul fundas legendar al catalanilor a fost ales in detrimentul lui Xavi Hernandez si Mauricio Pochettino, manageri care au fost pe lista presedintelui, Josep Maria Bartomeu.

Tweet Olanda wenger koeman Citeste si: