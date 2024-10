Boca Juniors, preluată de un star argentinian, fost coleg cu Raul și Cristiano Ronaldo la Real Madrid!

Conducerea clubului "Azul y Oro" s-a înțeles cu Fernando Gago, punând astfel capăt perioadei agitate din ultimii doi ani, când a avut pe bancă șase antrenori (Sebastian Battaglia, Hugo Ibarra, Mariano Herron x2, Jorge Almiron, Diego Martinez).

A lăsat-o pe Chivas, pentru a reveni la Boca Juniors

Fostul internațional argentinian va lucra cu președintele Juan Roman Riquelme și are sarcina să redrese colosul sud-american, eliminat în optimile de finală ale Copa Sudamericana și aflat abia pe locul al zecelea în Primera Division, dar care va participa la FIFA Club World Cup 2025. Fernando Gago vine de la Chivas Guadalajara, club mexican pe care l-a dus până în semifinalele Liga MX și l-a lăsat pe mâna lui Arturo Ortega.



Ca antrenor le-a pregătit pe CA Aldovisi (2021), Racing Club Avellaneda (2021-2023), Chivas Guadalajara (2024) și Boca Juniors (2024-prezent). De pe bancă a câștigat Trofeo de Campeones de la Liga Profesional, Supercopa Internacional și The Best of America - Best Argentine Primera Division Manager (2022).

A jucat la Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia și Velez

Fernando Ruben Gago (38 de ani) este născut la Ciudadela, lângă Buenos Aires, și s-a format la academia lui Boca Juniors. La seniori a jucat pentru Boca Juniors (2004 - 2006, 2013 - 2019), Real Madrid (2007 - 2011), AS Roma (2012 - 2012), Valencia (2012) și Velez Sarsfield (2013, 2019 - 2020). În carieră a avut numeroase accidentări la tentoanele ahiliene și la genunchii ambelor picioare, dar a revenit de fiecare dată pe teren mai puternic.



Are 61 de selecții pentru naționala Argentinei, cu care a participat la CM 2014 (0-1 în finala cu Argentina) și a jucat două finale de Copa America (2007, 2015), dar ea fost campion mondial U20 (2005) și campion olimpic (2008). În palmaresul de jucător are La Liga (x2), Copa del Rey (1), Supercopa de Espana (1), Argentine Primera Division (x5), Copa Sudamericana (1), Recopa Sudamericana (2005, 2006) și Copa Argentina (2015).



