Antrenorul lui PSV Eindhoven, clubul interesat de Darius Olaru, a vorbit despre transferuri: ”Lucrăm activ la asta!”

Una dintre ofertele primite de către căpitanul campioanei României ar fi venit din partea lui PSV Eindhoven, în timp ce cealaltă ar fi din campionatul Rusiei, de la Lokomotiv Moscova.

Antrenorul lui PSV Eindhoven a vorbit despre transferuri

PSV Eindhoven a învins-o pe Heracles cu scorul de 3-1 în etapa a doua din Eredivisie. La finalul meciului, nemulțumit de evoluția echipei din prima repriză, antrenorul lui PSV, Peter Bosz, a vorbit și despre faptul că echipa sa are nevoie de întăriri.

Mai mult, Bosz a transmis că Earnest Stewart, directorul tehnic al clubului negociază deja cu anumiți jucători, însă nu a menționat niciun nume de fotbalist.

”Lucrăm activ la asta. Earnest Stewart, directorul nostru tehnic, lucrează la transferuri. Mă ține la curent zi de zi. Totuși, trebuie să am răbdare.

Este clar că trebuie să facem ceva. În special în prima repriză, nu am jucat bine. Nu ne putem gândi că lucrurile vor deveni mai bune de la sine. Asta este amatorism, iar lucrurile se vor încheia rău la un moment dat”, a spus Peter Bosz, conform bndestem.nl.

Ce a spus Darius Olaru despre o eventuală plecare de la FCSB

După eșecul suferit de roș-albaștri în fața celor de la Poli Iași, scor 0-1, din etapa a șasea a Superligii României, Darius Olaru, care a fost eliminat în minutul 36, după ce l-a lovit cu crampoanele în pulpă pe Mihai Bordeianu, a vorbit și despre o eventuală despărțire de FCSB.

Deși a explicat că deocamdată nu se gândește la un transfer, la insistențele reporterilor, Olaru a subliniat că nu ar accepta să meargă la un club din Rusia.

”Eu nu pun presiune pe mine. Cumva oamenii din exterior, presa pun presiune. Eu nu știu nimic despre un eventual transfer, nici nu mă gândesc la asta, știu ce obiective are echipe, știu ce obiectiv am eu, mă gândesc să îmi fac treaba cât mai bine. Suntem o echipă, așa am câștigat campionatul anul trecut. Nu a fost Olaru sau Coman, noi am ajutat echipa prin cifre, dar echipa a făcut toate lucrurile astea. (...)

Eu nu știu nimic despre oferte, nu m-aș duce în Rusia. M-aș duce în grupele Europa League”, a spus Darius Olaru la finalul meciului.