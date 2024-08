Darius Olaru a vorbit despre transfer după eșecul cu Poli Iași! + Ce a spus despre cartonașul roșu primit

Darius Olaru: ”Am pierdut cele trei puncte din cauza mea!”

La finalul meciului, Darius Olaru a ținut să își ceară scuze în fața colegilor săi pentru cartonașul roșu primit în minutul 36 din cauza unei intervenții dure la adresa lui Mihai Bordeianu. Jucătorul celor de la Poli Iași a declarat că atacul lui Olaru a fost intenționat, însă căpitanul lui FCSB a ținut să îl contrazică pe Bordeianu.

”Am pierdut cele trei puncte din cauza mea, a fost acel cartonaș roșu, acolo cred că am pierdut meciul, vreau să îmi cer scuze în fața colegilor, asta a fost. Am vrut să protejez mingea, să îmi creez un avantaj, a fost cartonaș roșu mai mult din cauza terenului, dacă aluneca mingea, îmi venea mai bine.

Dacă el (n.r. Bordeianu) a spus că a fost intenție, atunci a fost intenție. Am vrut să pun piciorul să protejez mingea, să o iau direct către poartă. Nu cred că a fost full-contact, cred că doar l-am ras, dar așa a fost să fie.

Nu vreau să discut despre asta, am trecut de mult de faza cu vacanța, este o perioadă normal. Acum a fost și eliminarea cu Sparta, am fost dezamăgiți, a venit acest meci, trebuia să câștigăm, a fost vina mea și îmi asum.

Tănase e un jucător important, cunoaște mediul, știe oamenii din jurul echipei, ne cunoaște pe noi, ne bucurăm că a revenit și trebuie să începem treaba, pentru că avem multe meciuri. Anul trecut am știut să gestionăm altfel perioada asta, din păcat anul ăsta nu o facem, mulți jucători noi, multe transferuri, încercăm să îi integrăm și pe ei, așa este la început, este greu, nu ne cunoaștem chiar atât de bine. Sunt foarte multe schimbări.

Aș vrea să cred că putem duce acest ritm, trebuie să putem, trebuie să fim pregătiți și vom vedea. Visul nostru era grupe Champions League. Va fi o dublă dificilă cu un adversar bun. Am jucat un amical cu el. Trebuie să știm să gestionăm bine această dublă”, a spus Olaru la finalul meciului.

Darius Olaru: ”Nu m-aș duce în Rusia!”

Darius Olaru a fost întrebat după meci și despre ofertele primite de FCSB pentru el. Gigi Becali anunța zilele trecute că la adresa clubului au venit două propuneri, de la PSV Eindhoven și de la Lokomotiv Moscova.

Căpitanul roș-albaștrilor a transmis că nu știe nimic despre vreo ofertă, însă a subliniat că ar refuza un transfer în Rusia.

”Eu nu pun presiune pe mine. Cumva oamenii din exterior, presa pun presiune. Eu nu știu nimic despre un eventual transfer, nici nu mă gândesc la asta, știu ce obiective are echipe, știu ce obiectiv am eu, mă gândesc să îmi fac treaba cât mai bine. Suntem o echipă, așa am câștigat campionatul anul trecut. Nu a fost Olaru sau Coman, noi am ajutat echipa prin cifre, dar echipa a făcut toate lucrurile astea. (...)

Eu nu știu nimic despre oferte, nu m-aș duce în Rusia. M-aș duce în grupele Europa League”, a spus Darius Olaru la finalul meciului.